Тренер Сидоровой сообщила, что легкоатлетка планирует вернуться в спорт летом

По словам Светланы Абрамовой, многое будет зависеть от психологического состояния спортсменки

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, пропустившая зимний сезон, планирует летом возобновить участие в соревнованиях. Об этом журналистам сообщила в воскресенье личный тренер спортсменки Светлана Абрамова.

"Анжелика планирует выступать летом, - сказала Абрамова. - План планом, но мы все равно будем исходить из ее состояния, прежде всего эмоционального. Важно, чтобы у нее возникло желание снова загонять себя на супервысоты. Средние результаты нам не нужны".

"Она как была звездой, так и должна ей остаться. А для этого требуется преодолеть определенные психологические моменты. Надеюсь, что нам все-таки удастся вернуться", - добавила тренер.

С 21 по 23 марта состоится очередное заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), на котором будет рассмотрен вопрос о возможности восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

"Мы настолько привыкли надеяться на самих себя, что стараемся в своей работе не закладываться на что-то внешнее, - ответила Абрамова на вопрос о взаимосвязи возвращения спортсменки и возможного решения World Athletics допустить россиян до международных стартов. - Больше зависит от нас, от внутреннего состояния. Есть ли взаимосвязь с возможным допуском или недопуском на международные старты? Для нас - нет".

В марте 2022 года совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за ситуации на Украине принял решение запретить российским и белорусским атлетам выступать в сезоне-2022 на чемпионатах мира и европейском первенстве в Мюнхене, а также на этапах Бриллиантовой лиги. Европейская легкоатлетическая ассоциация (EA) также запретила россиянам и белорусам заявляться на турниры под своей эгидой.