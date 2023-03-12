ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу после зимней паузы

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:0 разгромил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене".
Забитыми мячами в составе победителей отметились Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26), Федор Чалов (42) и Виллиан Роша (75).
ЦСКА одержал первую победу в РПЛ после зимней паузы. В прошлом туре чемпионата России армейцы на выезде уступили "Сочи" (0:2). При этом ЦСКА по сумме двух матчей одолел "Краснодар" в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (3:0, 0:1).
"Крылья Советов" проиграли ЦСКА в пятом матче подряд. В последний раз самарский клуб сумел победить армейцев 14 июля 2019 года в домашней встрече РПЛ (2:0). После этого ЦСКА дважды обыграл соперника на своем поле (1:0, 3:1), дважды - на выезде (1:0, 1:0).
На стадионе "ВЭБ-Арена" впервые прошел матч с использованием карты болельщика. С начала сезона-2022/23 чемпионата России карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи"). С 18-го тура карта болельщика нужна для прохода на все матчи РПЛ.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, "Крылья Советов" располагаются на 11-й позиции, набрав 20 очков. В следующем туре ЦСКА 19 марта сыграет на своем поле с лидером чемпионата - петербургским "Зенитом". "Крылья Советов" в тот же день примут грозненский "Ахмат". Также на следующей неделе команды встретятся в первом матче полуфинала "плей-офф пути РПЛ" Кубка России, игра пройдет 15 марта.
1
"Зенит"
19
15
3
1
48
53
9
44
2
"Спартак"
19
12
4
3
40
45
22
23
3
"Ростов"
18
10
5
3
35
33
26
7
4
"Динамо"
19
9
5
5
32
35
24
11
5
ЦСКА
19
9
5
5
32
34
20
14
6
"Ахмат"
19
9
2
8
29
30
29
1
7
"Краснодар"
19
8
5
6
29
36
32
4
8
"Оренбург"
19
9
1
9
28
38
40
-2
9
"Сочи"
19
8
4
7
28
29
36
-7
10
"Урал"
19
7
4
8
25
24
30
-6
11
"Крылья Советов"
19
5
5
9
20
20
30
-10
12
"Пари НН"
18
5
4
9
19
22
32
-10
13
"Локомотив"
19
5
4
10
19
24
35
-11
14
"Факел"
19
1
11
7
14
24
37
-13
15
"Химки"
19
3
4
12
13
19
40
-21
16
"Торпедо"
19
1
4
14
7
9
33
-24