12 марта, 15:23
Футбол в России

ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу после зимней паузы

Армейцы на своем поле разгромили "Крылья Советов" со счетом 4:0

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:0 разгромил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26), Федор Чалов (42) и Виллиан Роша (75).

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ после зимней паузы. В прошлом туре чемпионата России армейцы на выезде уступили "Сочи" (0:2). При этом ЦСКА по сумме двух матчей одолел "Краснодар" в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (3:0, 0:1).

"Крылья Советов" проиграли ЦСКА в пятом матче подряд. В последний раз самарский клуб сумел победить армейцев 14 июля 2019 года в домашней встрече РПЛ (2:0). После этого ЦСКА дважды обыграл соперника на своем поле (1:0, 3:1), дважды - на выезде (1:0, 1:0).

На стадионе "ВЭБ-Арена" впервые прошел матч с использованием карты болельщика. С начала сезона-2022/23 чемпионата России карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи"). С 18-го тура карта болельщика нужна для прохода на все матчи РПЛ.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, "Крылья Советов" располагаются на 11-й позиции, набрав 20 очков. В следующем туре ЦСКА 19 марта сыграет на своем поле с лидером чемпионата - петербургским "Зенитом". "Крылья Советов" в тот же день примут грозненский "Ахмат". Также на следующей неделе команды встретятся в первом матче полуфинала "плей-офф пути РПЛ" Кубка России, игра пройдет 15 марта.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

19

15

3

1

48

53

9

44

2

"Спартак"

19

12

4

3

40

45

22

23

3

"Ростов"

18

10

5

3

35

33

26

7

4

"Динамо"

19

9

5

5

32

35

24

11

5

ЦСКА

19

9

5

5

32

34

20

14

6

"Ахмат"

19

9

2

8

29

30

29

1

7

"Краснодар"

19

8

5

6

29

36

32

4

8

"Оренбург"

19

9

1

9

28

38

40

-2

9

"Сочи"

19

8

4

7

28

29

36

-7

10

"Урал"

19

7

4

8

25

24

30

-6

11

"Крылья Советов"

19

5

5

9

20

20

30

-10

12

"Пари НН"

18

5

4

9

19

22

32

-10

13

"Локомотив"

19

5

4

10

19

24

35

-11

14

"Факел"

19

1

11

7

14

24

37

-13

15

"Химки"

19

3

4

12

13

19

40

-21

16

"Торпедо"

19

1

4

14

7

9

33

-24

  

Теги:
Российский футбол
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