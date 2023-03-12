ЦСКА одержал первую победу в чемпионате России по футболу после зимней паузы

Армейцы на своем поле разгромили "Крылья Советов" со счетом 4:0

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 4:0 разгромил самарские "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на "ВТБ-Арене".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Антон Заболотный (24-я минута), Иван Обляков (26), Федор Чалов (42) и Виллиан Роша (75).

ЦСКА одержал первую победу в РПЛ после зимней паузы. В прошлом туре чемпионата России армейцы на выезде уступили "Сочи" (0:2). При этом ЦСКА по сумме двух матчей одолел "Краснодар" в 1/4 финала "плей-офф пути РПЛ" Фонбет - Кубка России (3:0, 0:1).

"Крылья Советов" проиграли ЦСКА в пятом матче подряд. В последний раз самарский клуб сумел победить армейцев 14 июля 2019 года в домашней встрече РПЛ (2:0). После этого ЦСКА дважды обыграл соперника на своем поле (1:0, 3:1), дважды - на выезде (1:0, 1:0).

На стадионе "ВЭБ-Арена" впервые прошел матч с использованием карты болельщика. С начала сезона-2022/23 чемпионата России карта болельщика действовала на стадионах "Екатеринбург-Арена" ("Урал"), "Нижний Новгород" ("Пари Нижний Новгород"), "Ростов-Арена" ("Ростов"), "Солидарность-Арена" ("Крылья Советов") и "Фишт" ("Сочи"). С 18-го тура карта болельщика нужна для прохода на все матчи РПЛ.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками, "Крылья Советов" располагаются на 11-й позиции, набрав 20 очков. В следующем туре ЦСКА 19 марта сыграет на своем поле с лидером чемпионата - петербургским "Зенитом". "Крылья Советов" в тот же день примут грозненский "Ахмат". Также на следующей неделе команды встретятся в первом матче полуфинала "плей-офф пути РПЛ" Кубка России, игра пройдет 15 марта.