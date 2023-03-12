12 марта, 17:04
Футбол в России

Футболист Медина считает, что ЦСКА может занять место в тройке РПЛ

Футболист Медина считает, что ЦСКА может занять место в тройке РПЛ
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА способен закончить сезон в тройке лучших команд Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал парагвайский полузащитник армейцев Хесус Медина.

В воскресенье ЦСКА со счетом 4:0 обыграл "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура РПЛ. Медина провел на поле 67 минут и не отметился результативными действиями.

"Сегодня была хорошая игра для ЦСКА. Может ли ЦСКА войти в топ-3 РПЛ в этом сезоне? Я думаю, что да", - сказал Медина.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 32 очка в 19 матчах РПЛ. У занимающего третье место "Ростова" 35 очков в 18 матчах. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация