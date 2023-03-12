Футболист Медина считает, что ЦСКА может занять место в тройке РПЛ

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА способен закончить сезон в тройке лучших команд Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал парагвайский полузащитник армейцев Хесус Медина.

В воскресенье ЦСКА со счетом 4:0 обыграл "Крылья Советов" в домашнем матче 19-го тура РПЛ. Медина провел на поле 67 минут и не отметился результативными действиями.

"Сегодня была хорошая игра для ЦСКА. Может ли ЦСКА войти в топ-3 РПЛ в этом сезоне? Я думаю, что да", - сказал Медина.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 32 очка в 19 матчах РПЛ. У занимающего третье место "Ростова" 35 очков в 18 матчах.