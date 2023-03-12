В "Торпедо" отметили, что не испытывают эйфории после выхода во второй раунд плей-офф КХЛ

По словам гендиректора клуба Александра Харламова, команда не собирается останавливаться на достигнутом

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нижегородское "Торпедо" после выхода во второй раунд плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не намерено останавливаться на достигнутом, эйфории в команде нет. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал гендиректор нижегородского клуба Александр Харламов.

"Торпедо" победило в серии первого раунда "Динамо" (4-2). "Торпедо" вышло в 1/4 финала Кубка Гагарина впервые с сезона-2015/16, тогда нижегородская команда обыграла в первом раунде финский "Йокерит" (4-2), а на следующей стадии уступила столичному ЦСКА (1-4).

"Нынешняя игра - это желание ребят показать, к чему они шли весь сезон, поэтому и такой результат. Что касается скепсиса по отношению к "Торпедо", он начался еще с 1 июля, как команда собралась, пришел [главный тренер Игорь] Ларионов, и кроме скепсиса мы особо ничего не слышали, - сказал Харламов. - Это продолжалось на протяжении всего сезона: говорили, что нам повезло, мы должны просесть, что у нас предсезонки не было. Но никто на это не обращал внимания: все работали, старались, делали свое дело".

"В этой команде у 80% ребят плей-офф впервые в жизни, и им большое спасибо - это их заслуга, и отдельная благодарность тренерскому штабу. Мы настраивались на победу, у нас не стояло в задачах только попадание в плей-офф. Игорь Николаевич этого не скрывал с первого дня тренировочного лагеря, что коль мы тут все собрались, мы должны ставить перед собой самые великие, большие и серьезные задачи", - добавил Харламов.

Губернатор Нижегородской области и председатель правления клуба Глеб Никитин в раздевалке поздравил игроков "Торпедо", рассказал Харламов. "У нас давно команда не проходила дальше первого раунда, но мы не будем останавливаться на достигнутом. Эйфории нет, потому что ничего не закончено, это часть пути, и будем двигаться дальше", - отметил гендиректор клуба.