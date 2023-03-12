Генеральный директор московского "Динамо" заявил, что команда выполнила задачу на сезон

Бело-голубые завершили выступление в Кубке Гагарина, проиграв в серии первого раунда нижегородскому "Торпедо"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Московский хоккейный клуб "Динамо" выполнил задачу, поставленную перед командой на сезон-2022/23 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом в воскресенье журналистам заявил генеральный директор клуба Анатолий Харчук.

В воскресенье "Динамо" на своем льду в овертайме проиграло нижегородскому "Торпедо" со счетом 1:2. Московский клуб уступил сопернику в серии до четырех побед (2-4) и завершил сезон. Бело-голубые не сыграют в четвертьфинале Кубка Гагарина впервые с сезона-2017/18.

"Та задача, которая была поставлена перед командой, выполнена. В плей-офф мы вышли, причем вышли не с восьмого места, а с пятого. Я согласен, что лучше идти с одним тренером, он эту команду набирал", - заявил Харчук.

28 февраля Харчук заявил, что "Динамо" подпишет новый контракт с главным тренером команды Алексеем Кудашовым. "С тех пор ничего не изменилось", - отметил генеральный директор "Динамо".

Кудашову 51 год, он возглавил "Динамо" в апреле 2021 года, подписав контракт на один сезон с возможностью продления еще на один. Ранее специалист возглавлял сборную России, петербургский СКА, ярославский "Локомотив" и подмосковный "Атлант". В качестве игрока Кудашов стал обладателем Кубка Гагарина (2012) и чемпионом России (2000) в составе "Динамо".