Менелл считает, что от хоккеистов "Динамо" отвернулась удача в серии с "Торпедо"

По мнению защитника бело-голубых, у команды хорошие перспективы в следующем сезоне КХЛ

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Удача в серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отвернулась от игроков "Динамо" и была на стороне "Торпедо". Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал защитник бело-голубых Бреннан Менелл.

"Динамо" проиграло шестой матч серии со счетом 1:2 в овертайме, счет в противостоянии стал 4-2 в пользу "Торпедо". Столичная команда в трех последних встречах уступала в овертайме.

"Я думаю, что мы в целом играли неплохо. Нам немного не повезло, проиграли три матча в овертайме. Пропустили много голов после неудачных отскоков. Удача в серии отвернулась от нас и была на стороне "Торпедо", - считает Менелл.

"Я думаю, что у команды есть хорошие перспективы, и в следующем сезоне мы станем только сильнее. Этот сезон был переходным, команда находилась немного в стадии перестройки. У нас играло много молодых талантливых игроков, которые станут сильнее", - добавил защитник "Динамо".

По итогам регулярного чемпионата "Динамо" заняло пятое место в турнирной таблице Западной конференции.