Женскую сборную России по боксу проводили на чемпионат мира в Индию

Проводы прошли в московском аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Антонина Краснова/. Женская сборная России по боксу отправилась на чемпионат мира, который пройдет в Нью-Дели с 15 по 26 марта. Проводы национальной команды в столицу Индии прошли в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево.

На предстоящем мировом первенстве сборная России выступит под флагом и с гимном страны благодаря решению Международной боксерской федерации (IBA). На проводах спортсменок присутствовали родственники и болельщики, которые держали в руках флаги России и плакаты со словами поддержки. Сборную России на чемпионате мира представят чемпионка Европы 2019 года Юлия Чумгалакова (весовая категория до 48 кг), чемпионка мира (2019) и Европы (2018) Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Карина Тазабекова (до 54 кг), серебряный призер чемпионата мира 2019 года Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг).

Сычугова отметила в разговоре с журналистами, что перед поездкой на чемпионат мира ей удалось зарядиться положительными эмоциями: "Эмоций много, они только положительные. Очень приятно, что нас все поддерживают, приехала группа поддержки, и нас так провожают. Ожидания от турнира - готовы только на победу, будем бороться до конца. Самая главная поддержка мне идет от мужа и от всех родных, мамы с братом, ну и команда из моего зала, они тоже все за меня болеют, будут смотреть и ждут только победы".

"Для меня этот турнир очень важен, он был очень долгожданным, потому что на прошлом чемпионате мира мы не выступали по известным причинам, - сказала Тазабекова журналистам. - Хочется достичь максимального результата, но хочу оказаться минимум в призах. Конечно, очень приятно, что нас приехали проводить, это заряжает и мотивирует. Турнир будут смотреть родители, муж, одноклубники и, думаю, весь город".

Генеральный секретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что федерация ждет минимум двух-трех медалей по итогам чемпионата мира. "Мы готовились, никогда не пребывали ни в каком унынии, все подготовлены, мы ждем две-три медали, но оценку подготовки спортсменов должен давать тренер, - отметила она. - Мы соскучились по таким стартам, этот год начинают девочки-боксеры, потому что мужской чемпионат мира будет в мае. Это очень важный старт, мы готовы, ждем медали. Подобные проводы в традициях Федерации бокса России, так было, есть и будет, мы своих всегда провожаем и встречаем, все делим пополам, бывают неудачные старты, но мы все разделяем вместе. Все будет замечательно и хорошо, я по-другому и не мыслю, весь наш коллектив Федерации бокса России ждет от девчонок побед. Будем освещать это мероприятие, будет беспрецедентная поддержка от всей страны".

Возвращение российских боксеров на международную арену

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 4 марта Международная боксерская ассоциация запретила российским спортсменам участвовать в международных турнирах под эгидой организации. 5 октября IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров, спортсменам разрешено выступать на международной арене под национальными флагами и с гимнами стран.

25 января 2023 года МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.

Мужской чемпионат мира по боксу пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте. В связи с допуском спортсменов из России и Белоруссии мировые первенства решили бойкотировать федерации США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции, Канады и Украины.

1 марта подразделение по обеспечению честности бокса (Boxing Independent Integrity Unit, BIIU) IBA зарегистрировало жалобу на представителей пяти федераций за нарушение устава и дисциплинарно-этического кодекса организации. Дисциплинарное расследование открыто против исполнительного директора Федерации бокса США Майка Макэти и президентов национальных федераций бокса Райана О'Ши (Канада), Марека Шимака (Чехия), Пера-Акселя Шёхольма (Швеция) и Стива Хартли (Новая Зеландия). Также BIIU изучает роль других представителей национальных федераций в участии в бойкоте соревнований. Вышеперечисленным чиновникам вменяется в вину нарушение нескольких пунктов дисциплинарно-этического кодекса IBA, в том числе в части подстрекательства к бойкоту женского и мужского чемпионатов мира 2023 года.