Имеющего российское гражданство футболиста Коченкова пригласили на сбор команды Киргизии

Учебно-тренировочный сбор сборной Киргизии по футболу планируется в марте

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вратарь тульского футбольного клуба "Арсенал" Антон Коченков, имеющий российское гражданство, получил паспорт Киргизии, он примет участие в ближайшем учебно-тренировочном сборе национальной команды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Киргизского футбольного союза.

"Антон Коченков по рождению имел гражданство Кыргызстана и не выходил из него. На основании этого подал документы на получение паспорта гражданина Киргизии и получил его. Антон приглашен в сборную. В марте планируется учебно-тренировочный сбор сборной по футболу, где он примет участие. От других российских игроков запросов не поступало", - сообщили в пресс-службе.

Коченкову 35 лет, он выступает за "Арсенал" с 2021 года. Ранее вратарь также играл за московский "Локомотив", нижегородскую "Волгу", "Ростов", "Спартак-Нальчик", саранскую "Мордовию", "Краснодар" и "Томь". В составе "Локомотива" вратарь трижды становился обладателем Кубка России и один раз - чемпионом страны.