Восемь российских штангистов выступят на Играх стран Боливарианского альянса в Венесуэле

Российская команда вылетит в Венесуэлу 22 апреля

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборная России по тяжелой атлетике в составе восьми человек выступит на Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА), которые пройдут с 21 по 29 апреля в Венесуэле. Об этом ТАСС сообщил в понедельник член исполкома Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Кирилл Завадский.

"Мы вылетаем в Венесуэлу 22 апреля, 30 апреля обратный рейс", - сказал Завадский, отметив, что из мужчин на турнир поедут Олег Мусохранов (весовая категория до 61 кг), Геворг Серобян (до 73 кг), Дмитрий Шмарин (до 89 кг) и Даниил Вагайцев (до 109 кг ), а из женщин - Елизавета Жаткина, Кристина Новицкая (обе - до 49 кг), Евгения Гусева (до 71 кг) и Мария Груздова (до 76 кг).

"Мы приняли решение заявить на этот турнир не первых номеров сборной, но все заявленные являются очень достойными тяжелоатлетами. Некоторые из них имеют опыт выступлений на чемпионатах мира и Европы, откуда возвращались с наградами", - заметил собеседник ТАСС.

Как сообщал ранее ТАСС, министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы, вице-президент страны по вопросам развития общественного и территориального развития Мервин Мальдонадо в рамках февральской рабочей встречи с министром спорта РФ Олегом Матыциным пригласил российскую делегацию принять участие в Играх стран Боливарианского альянса для народов Америки.

Игры стран Боливарианского альянса включат соревнования по 35 видам спорта, ожидается участие порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году Игры впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.