13 марта, 08:32
Футбол в Испании

СМИ: Хави продлит контракт с футбольным клубом "Барселона" до 2026 года

СМИ: Хави продлит контракт с футбольным клубом "Барселона" до 2026 года
Главный тренер "Барселоны" Хави
© EPA-EFE/ ALEJANDRO GARCIA

Сообщается, что тренер примет предложение клуба

ТАСС, 13 марта. Испанский футбольный клуб "Барселона" намерен продолжить сотрудничество с главным тренером команды Хави и предложит ему продлить контракт до 2026 года. Об этом в понедельник сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, Хави счастлив работать в каталонском клубе и примет предложение.

Хави 43 года, он работает главным тренером "Барселоны" с ноября 2021 года. В нынешнем сезоне клуб под его руководством лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании и выиграл суперкубок страны.

Хави является воспитанником "Барселоны", в основной команде он дебютировал в 1998 году и играл в ней до 2015 года, за это время он выиграл 25 трофеев, включая 8 титулов чемпиона Испании, 3 Кубка Испании и 4 Лиги чемпионов. В составе сборной Испании Хави стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр. 

Теги:
Футбол в Испании
© Информационное агентство ТАСС
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