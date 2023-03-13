13 марта, 08:45
Фигурное катание

Тарасова объяснила, почему не приехала на турнир на свои призы

Тарасова объяснила, почему не приехала на турнир на свои призы
Татьяна Тарасова
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Заслуженный тренер СССР рассказала, что планируется обращение к участникам турнира

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не может посетить турнир на свои призы в Перми из-за того, что ей тяжело ездить в зимнее время на дальние расстояния. Об этом Тарасова рассказала ТАСС в понедельник.

"Конечно, я знаю об этом турнире. Организаторы должны позвонить, [планируется] обращение к участникам. В этом году из призов ничего не буду посылать, хотела сама поехать, но не могу зимой так разъезжать. До этого бывала на турнире пару раз, школа-то в Перми очень хорошая, там очень сильное парное катание", - сказала Тарасова.

Турнир на призы Тарасовой проходит с 12 по 15 марта.

Соревнования на призы Тарасовой являются ежегодными, первый турнир состоялся в 2019 году. 

Теги:
Фигурное катаниеТарасова, Татьяна Анатольевна
© Информационное агентство ТАСС
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