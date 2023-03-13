13 марта, 10:00
КХЛ

"Салават Юлаев" объявил о подписании нового контракта с американским хоккеистом Хмелевским

Соглашение рассчитано на один год

ТАСС, 13 марта. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" подписал новый контракт с американским нападающим Александром Хмелевским. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с Хмелевским рассчитано на один год.

Хмелевскому 23 года, он выступает за "Салават Юлаев" с июля 2022 года, в сезоне-2022/23 он стал лучшим снайпером команды, забросив 26 шайб, также на его счету 22 результативные передачи. В Кубке Гагарина американец стал лучшим бомбардиром команды, набрав пять очков (четыре шайбы + одна передача).

До "Салавата Юлаева" он выступал в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе". В НХЛ нападающий провел 24 матча, в которых отличился 10 результативными передачами. Также Хмелевский является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года.

В первом раунде Кубка Гагарина "Салават Юлаев" проиграл "Адмиралу" из Владивостока. 

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КХЛ
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