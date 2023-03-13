Тутберидзе рассказала, как тренеры ее команды сохраняют мотивацию у фигуристов

Тренеры-педагоги понимают, что спортсмены равняются на них, подчеркнула заслуженный тренер России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группа специалистов "Хрустального" своим отношением к работе старается поддерживать мотивацию у фигуристов в закрытый от международных стартов сезон. Об этом в интервью ТАСС рассказала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

"Мы, тренеры-педагоги, понимаем, что наши спортсмены на нас равняются. Это как в семье - если вдруг что-то происходит, ребенок всегда смотрит на реакцию родителя, чтобы понять, насколько это страшно. Конечно, мы своим отношением к делу стараемся удержать уровень мотивации, не показать, что мы чего-то лишены, и продолжать работу", - рассказала Тутберидзе.

"Сейчас много говорят о проблемах мотивации у спортсменов, но и тренерам непросто. Не добавляют радости и субъективные вещи, психологическое давление - грязи в адрес нашей команды льется немало. В такой обстановке творить шедевры непросто. Но мы как семья - мы вместе это проживаем и переживаем, вместе берем ответственность, помогаем спортсмену, если у него есть желание быть в спорте. Мы никого не бросили", - подчеркнула Тутберидзе.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.