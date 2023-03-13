Червоткин: соревновательной практики у российских лыжников после отстранения стало больше

Олимпийский чемпион рассказал, что ведет активную подготовку к чемпионату России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Соревновательной практики у российских лыжников в сезоне-2022/23 стало больше, несмотря на решение Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) отстранить их от турниров под эгидой организации. Об этом ТАСС в понедельник сообщил олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин.

"За рубеж мы уже давно не выезжали, когда был пандемийный год, это мы проходили уже. И мы идем по тем же местам. Что касается соревновательной практики, то в принципе ее меньше не стало. Она даже стала чуть интенсивнее, ее стало больше", - сказал Червоткин.

Он рассказал, что сейчас ведет активную подготовку к чемпионату России, который пройдет с 18 по 26 марта в Тюмени. "Мы сейчас готовимся индивидуально, каждый по своему плану идет, каждый готовится к своим дистанциям", - отметил Червоткин.

Международный олимпийский комитет после обострения ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. По решению FIS россияне и белорусы в текущем сезоне пропустили турниры под эгидой организации. В январе FIS сообщала, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования.