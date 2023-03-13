Лыжник Червоткин рассказал, что не потерял мотивации после отстранения россиян

Олимпийский чемпион рассказал, что не следит за новостями других спортивных федераций

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Алексей Червоткин не потерял мотивации после отстранения российских спортсменов от международных соревнований и надеется на скорое возвращение на мировую арену. Об этом он рассказал ТАСС в понедельник.

"Когда допустят, тогда будет видно, пока я даже никаких мыслей не держу в голове. Я не особо слежу за новостями других федераций, кого допускают, кого не допускают. Надеемся, что в скором времени мы вернемся. На данный момент с мотивацией все в порядке, продолжаем тренироваться", - сказал Червоткин.

Международный олимпийский комитет (МОК) после обострения ситуации на Украине рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. По решению Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) россияне и белорусы в текущем сезоне пропустили турниры под эгидой организации. В январе FIS сообщала, что до весны не планирует поднимать вопрос возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Червоткину 27 лет, он завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине вместе с Александром Большуновым, Денисом Спицовым и Сергеем Устюговым. Также на его счету две серебряные медали чемпионата мира (2017, 2021) и одна - Игр 2018 года (все - эстафета).