Тутберидзе рассказала о состоянии Валиевой во время финала Гран-при России

Камила Валиева заняла второе место в финале соревнований

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Победительнице Олимпийских игр в командных соревнованиях Камиле Валиевой во время финала Гран-при России было сложно выступать из-за психологического давления. Об этом заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала в интервью ТАСС в понедельник.

"После шестиминутной разминки короткой на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься". Мы попытались как могли ее перенастроить. В общем, готова она была намного лучше, чем в итоге мы смогли показать", - сказала Тутберидзе.

"Никто из нас не знает, что будет дальше. Может быть, еще тяжелее будет. Но мы смогли ее сохранить на должном уровне, мы сохранили элементы ультра-си (прыжки повышенной сложности - прим. ТАСС), и она показала свои четверные тулупы в финале российского Гран-при в лучшем виде. Вышла на все старты и по рейтингу первой стала. Слава богу", - подчеркнула тренер.

5 марта Валиева стала второй в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге. После соревнований фигуристка рассказала, что ей было морально тяжело выступать на турнире.