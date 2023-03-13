Тутберидзе назвала бессмысленными жалобы на несправедливое судейство

Заслуженный тренер России считает, что жалобы на судейство - это вопрос воспитания и вседозволенности

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе считает, что жалобы на судейство от старта к старту бессмысленны и отвлекают от соревновательного настроя. Об этом Тутберидзе рассказала в интервью ТАСС.

"Не вижу смысла в стенаниях по результатам от старта к старту. Я не была в Перми, но слышала, например, недовольство по поводу того, что [Софья] Муравьева должна была выиграть у [Елизаветы] Туктамышевой. У этих спортсменок одинаковый контент, но Лиза за столько лет конечно же более компонентная, а значит обыгрывать ее можно только контентом сложнее", - отметила Тутберидзе.

"И так скандал за скандалом - там обделили, здесь засудили. Это сильно раздражало в течение сезона, отвлекало от соревновательного настроя. Несправедливости судейства и нам порой хватало, но наша команда никогда не позволяла себе обсуждать результаты соревнований. Думаю, что это вопрос воспитания и вседозволенности", - считает Тутберидзе.