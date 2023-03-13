Бестемьянова считает, что фигурное катание стало популярным благодаря телешоу

Олимпийская чемпионка рассказала, что в секциях в России сейчас необыкновенный наплыв девочек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Всплеск интереса к фигурному катанию в России связан с телевизионными шоу с участием звезд шоу-бизнеса. Такое мнение журналистам в понедельник высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

"У нас сейчас в секциях необыкновенный наплыв девочек, всех мальчиков забирают хоккеисты, но и девочек тоже начинают переманивать, что довольно странно для меня. Необыкновенный всплеск фигурного катания начался в то время, когда на нескольких каналах, не одном, начались ледовые шоу со звездами шоу-бизнеса. И потом у нас появились две девочки, Евгения Медведева и Алина Загитова, они создали хороший задел. Конкуренция породила сумасшедший интерес, и это правильно, без конкуренции не может быть движения", - сказала Бестемьянова.

"У нас в фигурном катании достаточно легенд. Дети, которые приходят кататься сегодня в секцию, хотят быть похожими на [Анну] Щербакову, Медведеву, Загитову. Что касается других видов, то у нас прекрасно [освещаются] Олимпийские игры, я во время Олимпиады слежу за всеми, болею за каждого нашего спортсмена. К сожалению, вне Игр у нас не так много освещается большинство видов", - добавила олимпийская чемпионка.