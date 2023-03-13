Источник рассказал, что врачи Костомарова ожидают улучшений, чтобы снять фигуриста с ИВЛ

В состоянии олимпийского чемпиона сохраняется положительная динамика

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Врачи олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова отмечают положительную динамику в его состоянии, но пока не готовы отключить спортсмена от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

"В состоянии Костомарова сохраняется положительная динамика, - заявил собеседник агентства. - Если все будет продолжаться так и дальше, его могут снять с ИВЛ. Что касается кисти, которая вызывала опасения у врачей, то здесь пока без изменений. Необходимо дождаться восстановления организма".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.