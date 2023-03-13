Тутберидзе сообщила, что у фигуристки Усачевой остаются проблемы с болями

Этери Тутберидзе рассказала, что медики не видят причин для болей у спортсменки

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Фигуристка Дарья Усачева продолжает испытывать боли во время тренировок, хотя врачи уже не видят для них причин. Об этом в интервью ТАСС рассказала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе.

"Дашу мы очень долго пытались восстановить, но она начинала прыгать, и боли возвращались. Возможно, это психологический момент, фантомные боли. Каждый раз я отправляла ее обратно в ФМБА консультироваться, обследоваться. Она была у самых разных специалистов, в том числе в Германии у Кристиана Шнайдера. Дошло до того, что причин для проблем медики уже не видят, а ей все равно больно. Я не врач, мне сложно сказать, что это. Но прыгать она не может", - сообщила Тутберидзе.

В предолимпийский сезон Усачева не смогла выступить на этапе Гран-при в Осаке. Во время шестиминутной разминки перед выступлением фигуристка упала, после чего уже не смогла самостоятельно покинуть лед.

"Последние два-три года, как только приезжали на сбор в Новогорск и начинались нагрузки после перерыва, проявлялись хронические боли. Мы начинали лечиться, уменьшали нагрузки и так, постепенно, очень бережно входили из сезона в сезон, - рассказала тренер. - Поэтому работать над элементами "ультра-си" у нас просто не было времени, и мы боялись, что это усугубит ее проблему".

"Конечно, мы всегда берегли ее, Даша была под контролем врачей. Ну и прошлый сезон традиционно начался так же, только обычно боли к началу сезона уходили. В этот раз боли в бедре продолжали ее беспокоить", - отметила тренер.

Олимпийский шанс Усачевой

На вопрос ТАСС, следовало ли вообще Усачевой ехать на этап Гран-при в Осаку, Тутберидзе рассказала: "Это был олимпийский сезон, Даша очень хотела использовать свой шанс. За два дня до отъезда у нас состоялся разговор, при котором присутствовали мама Дарьи, спортсменка и врачи. Я была категорически против поездки на этот старт, поскольку мне визуально показалось, что боли усилились".

"В этом разговоре мама Даши настаивала на ее участии, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс и не снимать со старта. Ее главным аргументом было, что врачи будут рядом, что она постарается поберечься. Она даже не тренировалась до той первой шестиминутной разминки. Чем это кончилось - все видели. Мы всегда стараемся дать спортсмену максимальный шанс, но в этот раз я сама пожалела, что так и не настояла на полном снятии", - сказала Тутберидзе.

"Только недавно в случайной беседе врачи узнали, что ее старшая сестра, которая тоже занималась фигурным катанием, закончила ровно из-за такой же травмы. Возможно, если бы мы знали об этом раньше, мы могли бы с этой проблемой справиться иначе. Но здесь уже ничего не поменять", - сообщила тренер.