Сборная России примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии

Турнир пройдет в июне

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборная России в июне примет участие в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

"Сборная России по футболу примет участие в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации, - говорится в сообщении. - В нем также примут участие страны, которые являются членами этой ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. Сборная России подтвердила свое участие в этом турнире. Также организаторы турнира планируют пригласить одну из азиатских сборных".

"Восемь сборных будут разделены на две группы по четыре команды в каждой. Каждая команда проведет минимум по три матча. Победители двух групп сыграют в финале; команды, которые станут вторыми в своих квартетах, поспорят за третье место. Турнир пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня", - добавили в пресс-службе.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF). В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которой является Россия, подобная система разделения не действует.