Результаты матчей сборной России на чемпионате Центральной Азии пойдут в рейтинг ФИФА

Турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола, отметили в Федерации футбола Таджикистана

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Результаты встреч мужской сборной России на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) пойдут в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

"Этот турнир будет проходить в июньские окна ФИФА. Очки пойдут в рейтинг ФИФА. CAFA проводит первый турнир. Само собой, турнир согласован с Азиатской конфедерацией футбола", - сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате CAFA, который пройдет с 9 по 21 июня. В нем также примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Также планируется пригласить на турнир еще одну азиатскую сборную.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF). В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которой является Россия, подобная система разделения не действует.