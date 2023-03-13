Тутберидзе рассказала, что фигуристу Грасслю было непросто переехать в Россию

Спортсмену было достаточно сложно ехать в Россию, рассказала тренер

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вице-чемпиону Европы 2022 года итальянскому фигуристу Даниэлю Грасслю непросто дался переезд в Россию, где он тренируется под руководством команды Этери Тутберидзе. Об этом Тутберидзе рассказала в интервью ТАСС в понедельник.

"Он уже давно к нам обращался. Года два назад хотел приехать сюда вместе с тренером, но я не была готова делиться своим опытом с другим специалистом. Потом мы еще раз встретились с ним, это было в Бостоне, где он тренировался. Парень хороший, он в поиске, и надо отдать ему должное - ему достаточно тяжело было ехать сюда, в другую страну. Стараемся ему помогать чем можем", - рассказала Тутберидзе.

Грассль готовится к предстоящему чемпионату мира в "Хрустальном".

Также тренер прокомментировала повышенное внимании к Грасслю на прошедшем в Эспоо чемпионате Европы из-за его работы в России. "Я бы даже сказала "антивнимание". Даниэль в какой-то момент действительно в депрессию впал от бесконечной критики", - отметила она.

"Пока не могу загадывать [надолго ли Грассль в России], мы не строили долгих планов. Тренируется, работает, готовится к чемпионату мира", - добавила Тутберидзе.