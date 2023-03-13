Тутберидзе назвала своевременной идею Global Skating Academy, развивающей клубный спорт

Проект является частным, подчеркнула Этери Тутберидзе

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе считает своевременной идею создания Global Skating Academy, развивающей клубный спорт. Об этом Тутберидзе рассказала в интервью ТАСС.

"Нас искусственным путем лишают возможности работать на международном уровне, и вдруг появляется шанс делать что-то новое. Пусть это будет через мастер-классы, почему нет? По-моему, самое время", - считает Тутберидзе.

"Идея, насколько я знаю, принадлежит Александру Рафаиловичу Лакернику, это частный проект на частные средства. Нашей команде доверили провести первую серию мастер-классов, следующие будут вести другие специалисты. Думаю, что это в какой-то степени выход не только для российского, а для всего фигурного катания. Надо стараться двигаться вперед в любой ситуации", - подчеркнула тренер.

Ранее бывший вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник рассказал ТАСС о создании новой организации Global Skating Academy, которая будет заниматься развитием клубного фигурного катания и организацией сборов для спортсменов. Как сообщил Лакерник, проект стартует в начале мая сборами в Турции. Первые сборы проведет команда Тутберидзе.