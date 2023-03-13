13 марта, 11:20,
обновлено 13 марта, 11:36
Сборные по футболу

РФС обсуждает условия участия сборной России в чемпионате Центральной Азии

РФС обсуждает условия участия сборной России в чемпионате Центральной Азии
© Михаил Терещенко/ ТАСС

В понедельник пресс-служба Федерации футбола Таджикистана сообщила, что российская команда выступит на турнире

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) обсуждает возможность и условия участия сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии. Об этом журналистам в понедельник сообщила служба коммуникаций РФС.

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"В данный момент обсуждаются возможность и условия участия российской национальной команды в этом турнире", - говорится в сообщении.

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате CAFA, который пройдет с 9 по 21 июня. В нем также примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Также планируется пригласить на турнир еще одну азиатскую сборную. 

© Информационное агентство ТАСС
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