В Федерации футбола Таджикистана считают, что участие россиян повысит статус турнира CAFA

Вице-президент организации отметил, что за турниром будут следить больше болельщиков

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участие сборной России в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) положительно скажется на интересе к турниру и повысит статус соревнований. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал вице-президент Федерации футбола Таджикистана Алишер Урунов.

"Участие сборной России, безусловно, повысит интерес к турнире, его статус, - сказал Урунов. - Будет больше болельщиков следить. Это здорово, что большинство команд участников - это страны бывшего Советского Союза, это же всегда было интересно. Замечательно, когда команды, которые в недалеком прошлом играли в одном чемпионате, будут играть в турнире, это объединяет людей, что очень важно".

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате CAFA, который пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. Помимо российской команды, в турнире примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Также планируется пригласить на соревнования еще одну азиатскую сборную.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF). В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которой является Россия, подобная система разделения не действует.