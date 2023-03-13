Павлюченко считает, что игры в турнирах в Азии помогут сохранить сборную России по футболу

Бывший нападающий российской сборной отметил, что нужно пользоваться возможностями проводить международные матчи

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Участие в азиатских футбольных турнирах поможет сохранить сборную России. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Роман Павлюченко.

"Не думаю, что мы двигаемся в Азиатскую конфедерацию футбола, что касается игр, я за то, чтобы наши футболисты понимали, что сборная существует и она будет играть независимо от соперника. Мне кажется, участие в таких матчах будет хорошим и для страны, и для футболистов. Думаю, интерес в нашей стране тоже будет, будут смотреть", - сказал Павлюченко.

"Двигаться в Азию, конечно, не надо, но принимать какие-то матчи и участвовать - почему бы и нет? Пока есть такая возможность, надо пользоваться. Если мы и с такими соперниками не будем играть, тогда мы потеряем сборную", - добавил собеседник агентства.

13 марта в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана сообщили ТАСС, что сборная России сыграет на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), который пройдет с 9 по 21 июня. Помимо российской команды, в нем примут участие сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана и Афганистана. Планируется пригласить на турнир еще одну азиатскую сборную.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF). В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которой является Россия, подобная система разделения не действует.