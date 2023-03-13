Гимнастка Дина Аверина рассказала, как Ирина Винер относится к своей дисквалификации

Многократная чемпионка мира отметила, что Ирина Винер много делает для всей художественной гимнастики России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборная России по художественной гимнастике всегда будет поддерживать своего главного тренера Ирину Винер, которая старается не обращать внимания на решение о своем двухлетнем отстранении. Об этом ТАСС заявила в понедельник многократная чемпионка мира и Европы Дина Аверина.

"Мы с Ириной Александровной это обсуждали, конечно же, мы все ее вместе поддерживаем, всегда поддерживали, будем поддерживать, - сказала Дина Аверина. - Она очень много делает не только для нас, но и для всей художественной гимнастики России, поэтому, как бы там что ни было, мы всегда будем за нее. В любом случае, мне кажется, она огромная молодец, что держится и не показывает нам, если вдруг у нее плохое настроение из-за этого или она расстроена".

Фонд гимнастической этики (GEF) 6 марта на два года отстранил Винер от работы на международных соревнованиях. В соответствии с решением GEF, Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на международные соревнования, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) на период в два года, который будет отсчитываться через один день после отмены защитных мер FIG, связанных с ситуацией на Украине, при условии, что защитные меры FIG будут сняты в течение пяти лет со дня принятия решения.