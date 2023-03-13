Газзаев: сборной России по футболу нужно принять участие в чемпионате Центральной Азии

Бывший главный тренер сборной России считает, что в текущих условиях не до выбора соперников для национальной команды

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сборной России по футболу нужно воспользоваться возможностью сыграть на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA) для получения опыта участия в международных матчах. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал бывший главный тренер российской команды Валерий Газзаев.

"Я думаю, с учетом того, что мы находимся в изоляции и не можем играть в европейских соревнованиях, нам нужно участвовать в этом турнире. Сейчас не до выбора соперников, есть турнир, надо в нем играть, какой бы уровень там ни был. Это тоже международный опыт, тем более, там сыграет сборная Ирана, которая принимала участие в чемпионате мира", - сказал Газзаев.

В понедельник служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила о том, что организация обсуждает возможность и условия участия сборной России на турнире, который пройдет в Бишкеке и Ташкенте с 9 по 21 июня. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана, результаты матчей соревнований будут учтены в рейтинге Международной федерации футбола.

CAFA была создана в июне 2014 года и является одной из пяти региональных ассоциаций Азиатской конфедерации футбола (AFC). Также в AFC входят Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), Восточноазиатская федерация футбола (EAAF), Федерация футбола Южной Азии (SAFF) и Федерация футбола Западной Азии (WAFF). В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), членом которой является Россия, подобная система разделения не действует.