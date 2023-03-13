Дина Аверина рассказала, почему после выступления повторила позу фигуристки Валиевой

Дина Аверина завершала выступление в многоборье упражнениями с булавами, программа была поставлена на музыку Мориса Равеля "Болеро", под эту музыку Камила Валиева выступала с произвольной программой на Олимпийских играх

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Дина Аверина повторила финальную позу фигуристки Камилы Валиевой из произвольной программы на Олимпиаде в Пекине, потому что осталась довольна своим выступлением в упражнениях с булавами в личном многоборье на московском Гран-при по художественной гимнастике. Об этом Дина Аверина рассказала журналистам в понедельник.

"Это была финальная поза Камилы Валиевой, - сказала Дина Аверина. - Я сделала все чисто, и для себя решила сделать Камилину позу, потому что эта музыка ассоциируется с ней. И я пошла к девочкам и сделала это".

"Я тоже очень давно упрашивала Ирину Александровну [Винер] поставить "Болеро". Когда она дала добро, мы с Ириной Борисовной Зеновкой ставили с удовольствием эту программу, пытались передать настолько, насколько это возможно, чтоб всем понравилось и было круто", - добавила Дина Аверина.

Дина Аверина завершала выступление в многоборье упражнениями с булавами, программа поставлена на музыку Мориса Равеля "Болеро". Валиева выступала на Олимпийских играх 2022 года с произвольной программой под эту музыку. Сойдя с ковра, Дина Аверина прогнулась назад, повторив финальное движение фигуристки.

Гран-при по художественной гимнастике проходят во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Дина Аверина в личном многоборье набрала 140,050 балла.