В МОК надеются, что власти Великобритании будут уважать автономность спорта

Не правительствам решать, какие спортсмены в каких соревнованиях могут принимать участие, подчеркнули в организации

ТАСС, 13 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) ознакомлен с письмом правительства Великобритании к спонсорам Олимпийских игр, в котором оно призывает оказать давление на МОК в вопросе допуска российских белорусских спортсменов к международным соревнованиям и Играм 2024 года, и выражает надежду на то, что власти страны будут уважать автономность спорта. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба МОК.

"МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены в каких международных соревнованиях могут принимать участие. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, на которую делался акцент во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН", - говорится в сообщении.

11 марта газета The Guardian сообщила, что глава министерства культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрайзер призвала британских руководителей международных партнеров МОК, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на МОК в связи с рядом серьезных опасений на счет потенциального смягчения запрета на допуск россиян и белорусов.

25 января МОК предложил допустить россиян и белорусов, которые не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО), к международным соревнованиям в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий. В начале февраля МОК уточнил, что рассматривает вариант, при котором россияне и белорусы имели бы возможность выступать на турнирах в Азии и отобраться на Игры в Париже, однако об участии в самой Олимпиаде речи пока не идет.