13 марта, 13:09
Летние олимпийские виды спорта

Гимнастка Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при Москвы, Дина Аверина стала второй

Гимнастка Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при Москвы, Дина Аверина стала второй
Лала Крамаренко
© Артем Геодакян/ ТАСС

Второе место заняла Дина Аверина, третье - Анна Попова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Лала Крамаренко стала победительницей Гран-при Москвы по художественной гимнастике в личном многоборье. Соревнования прошли в понедельник во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Победительница набрала 141,650 балла. Второе место заняла Дина Аверина (140,050 балла), третьей стала Анна Попова (138,700).

Крамаренко 18 лет, она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете. Дине Авериной 24 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

В Гран-при Москвы принимали участие гимнастики из России, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Казахстана и ОАЭ. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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