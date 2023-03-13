Гимнастка Крамаренко выиграла многоборье на Гран-при Москвы, Дина Аверина стала второй

Второе место заняла Дина Аверина, третье - Анна Попова

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Лала Крамаренко стала победительницей Гран-при Москвы по художественной гимнастике в личном многоборье. Соревнования прошли в понедельник во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

Победительница набрала 141,650 балла. Второе место заняла Дина Аверина (140,050 балла), третьей стала Анна Попова (138,700).

Крамаренко 18 лет, она является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, чемпионкой Европы 2021 года в командном зачете. Дине Авериной 24 года, она является серебряным призером Олимпийских игр в Токио, а также 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

В Гран-при Москвы принимали участие гимнастики из России, Белоруссии, Узбекистана, Армении, Казахстана и ОАЭ.