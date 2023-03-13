13 марта, 13:36
Сборные по хоккею

Тардиф заявил, что IIHF не начинала обсуждать вопрос возвращения россиян на соревнования

Тардиф заявил, что IIHF не начинала обсуждать вопрос возвращения россиян на соревнования
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф
© EPA-EFE/ KIMMO BRANDT

По решению IIHF сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой организации, ситуация с допуском хоккеистов будет обсуждаться на ежегодном конгрессе в Тампере в конце мая

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) еще не начала обсуждать вопрос возвращения российских и белорусских сборных на турниры под эгидой организации. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент IIHF Люк Тардиф.

"Это слухи. Решения пока нет. Мы пока даже не начинали обсуждение этого вопроса", - сказал Тардиф.

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что большинство членов IIHF выступают за возвращение российских сборных на международные турниры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. По решению IIHF сборные России и Белоруссии разных возрастных категорий отстранены от турниров под эгидой организации. Ситуация с допуском российских и белорусских хоккеистов будет обсуждаться на ежегодном конгрессе IIHF в финском Тампере в конце мая. 

Теги:
Тардиф, Люк
© Информационное агентство ТАСС
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