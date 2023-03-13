Тардиф заявил, что IIHF не начинала обсуждать вопрос возвращения россиян на соревнования

По решению IIHF сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой организации, ситуация с допуском хоккеистов будет обсуждаться на ежегодном конгрессе в Тампере в конце мая

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) еще не начала обсуждать вопрос возвращения российских и белорусских сборных на турниры под эгидой организации. Об этом ТАСС в понедельник заявил президент IIHF Люк Тардиф.

"Это слухи. Решения пока нет. Мы пока даже не начинали обсуждение этого вопроса", - сказал Тардиф.

Ранее "Матч ТВ" сообщил, что большинство членов IIHF выступают за возвращение российских сборных на международные турниры.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. По решению IIHF сборные России и Белоруссии разных возрастных категорий отстранены от турниров под эгидой организации. Ситуация с допуском российских и белорусских хоккеистов будет обсуждаться на ежегодном конгрессе IIHF в финском Тампере в конце мая.