Винер рассказала, что ей стоило громадных усилий убедить сестер Авериных остаться в спорте

В понедельник Дина Аверина стала второй в личном многоборье, Арина пропускает турнир по состоянию здоровья

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины после Олимпиады в Токио были настроены завершить карьеру, убедить их остаться в спорте стоило огромных усилий. Об этом журналистам в понедельник сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер.

"Дина стала сказочной девочкой, сказочной гимнасткой, художницей, - сказала Винер. - У нее нет никакого страха, она делает все с удовольствием. Сама она сомневалась, что, может быть, ей нужно уже закончить. И невозможно представить, с каким трудом мне удалось убедить Дину и Арину остаться в художественной гимнастике".

"И теперь они сами поняли, что сейчас наступило их время. Сегодня Дина Аверина получит серебряную медаль, но для нее она бриллиантовая, потому что она столько времени сомневалась, столько времени тренировалась не так здорово. Но у нее такой багаж, который дал ей возможность блестяще выступить", - добавила Винер.

В понедельник Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье на Гран-при в Москве. Арина Аверина пропускает соревнования по состоянию здоровья.

Авериным по 24 года. Дина Аверина является рекордсменкой по количеству выигранных золотых медалей на чемпионатах мира (18), на Олимпиаде в Токио она завоевала серебряную медаль в личном многоборье. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира, также на ее счету шесть серебряных и пять бронзовых наград мировых первенств.