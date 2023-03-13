Тарпищев допустил, что Медведеву могли дать неточную инфомацию о покрытии на турнире в США

Российский теннисист жаловался на слишком медленное покрытие кортов на соревнованиях в Индиан-Уэллсе

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе могли ошибиться и предоставить россиянину Даниилу Медведеву неверную информацию о разновидности покрытия "хард", на котором проводятся соревнования. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В ночь на понедельник Медведев обыграл белоруса Илью Ивашко (6:2, 3:6, 6:1). После второго сета россиянин, уходя в туалет, сказал судье матча, что "будет делать там все так же медленно, как медленны корты". После матча он написал на объективе одной из телекамер: "Слишком медленно".

"Бывает четыре вида покрытия "хард", и на самом медленном из них скорость отскока мяча может быть такая же, как на грунте. Но никто не запрещает организаторам делать корт медленным, это не нарушение правил, - сказал Тарпищев. - Другое дело, что перед турниром организаторы могли ошибиться и назвать Дане не тот тип "харда", который был на самом деле. Поэтому он так и возмущался, ведь действительно: чем медленнее покрытие, тем быстрее ты устаешь и "наедаешься" физически".

При этом Тарпищев подчеркнул, что с настроем у Медведева все в порядке. "Не думаю, что он проседает психологически. Он продолжает побеждать и выглядит хорошо", - отметил собеседник агентства.

В следующем круге Медведев встретится с представителем Германии Александром Зверевым.

Турнир в Индиан-Уэллсе завершится 19 марта, его призовой фонд составляет $8,8 млн. Соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.