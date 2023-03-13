Умер олимпийский чемпион 1968 года в прыжках в высоту Дик Фосбери

Ему было 76 лет

ТАСС, 13 марта. Олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американский легкоатлет Дик Фосбери умер в возрасте 76 лет. Об этом в понедельник в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) сообщает агент спортсмена Рэй Шултье.

"С тяжелым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье после кратковременного рецидива лимфомы", - написал Шултье.

Фосбери известен как изобретатель современной техники прыжков в высоту. Она напоминает перекидной способ спиной вниз. Подавляющее большинство спортсменов используют именно эту технику при исполнении прыжка в высоту. По сравнению с техникой Фосбери произошли лишь незначительные изменения, такие как увеличение длины разбега, вытягивание рук вверх и запрокидывание головы назад.

В 1968 году Фосбери завоевал золотую медаль Олимпиады в Мехико, преодолев планку на высоте 2,24 метра и установив олимпийский рекорд на тот момент. Мировой рекорд в прыжках в высоту на данный момент принадлежит кубинцу Хавьеру Сотомайору (2,45 метра). Он был установлен в 1993 году. Обладателем олимпийского рекорда является Чарльз Остин, на Играх 1996 года в Атланте он преодолел планку на высоте 2,39 метра.