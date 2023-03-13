Россиянин Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам

Второе место занял представитель Румынии Кирилл Шевченко, третье - бельгиец Даниэль Дарда

ТАСС, 13 марта. Российский гроссмейстер Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы по шахматам. Соревнования завершились в понедельник в Сербии.

Сарана набрал 8,5 очка в 11 турах. Второе место занял представитель Румынии Кирилл Шевченко. Третьим стал Даниэль Дарда из Бельгии. Они также набрали по 8,5 очка, но уступили россиянину по дополнительным показателям.

По итогам турнира 23 лучших шахматиста получили право сыграть на Кубке мира, из россиян в топ-23 также попали Давид Паравян, Андрей Есипенко и Сергей Азаров. Призовой фонд чемпионата Европы составил €100 тысяч, за победу в турнире предусмотрена награда в €20 тысяч.

Ранее среди российских гроссмейстеров на чемпионате Европы побеждали Антон Демченко (2021), Владислав Артемьев (2019), Максим Матлаков (2017), Эрнесто Инаркиев (2016), Евгений Найер (2015), Александр Мотылев (2014), Дмитрий Яковенко (2012), Владимир Поткин (2011), Ян Непомнящий (2010), Евгений Томашевский (2009) и Павел Трегубов (2000). Сарана в 2021 году занял третье место.

Саране 23 года, он занимает 71-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Наивысшей позицией Сараны в мировом рейтинге была 45-я строчка.

28 февраля генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовала за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Юридически ФШР войдет в состав ACF с 1 мая. 28 февраля 2022 года Международная федерация шахмат (FIDE) допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии из-за событий на Украине. 16 марта совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.