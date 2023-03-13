Смагин считает, что шахматист Сарана показал качественную игру на чемпионате Европы

Российский шахматист стал победителем турнира, который прошел в Сербии

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Россиянин Алексей Сарана продемонстрировал качественную игру на чемпионате Европы по шахматам в Сербии. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Российский шахматист стал победителем турнира, набрав 8,5 очка в 11 турах.

"Сарана показал качественную игру, он здорово прибавил в дебютах, и за счет них получал перевес. Алексей показал, что он по-прежнему рассматривается как игрок, который может приблизиться к элите мировых шахмат, у него есть все задатки, он уверенно растет. Выиграть такой турнир очень престижно, и для Алексея это хорошая возможность попасть на супертурниры, где он может проявить себя", - сказал Смагин.

Саране 23 года, он занимает 71-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE).