Ткачев назвал уверенной победу Сараны на чемпионате Европы по шахматам

Исполнительный директор Федерации шахмат России отметил, что гроссмейстер прошел турнир без поражений

МОСКВА, 13 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российского шахматиста Алексея Сараны на чемпионате Европы была уверенной, поскольку он не потерпел ни одного поражения на турнире. Такое мнение в понедельник ТАСС высказал исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Сарана набрал 8,5 очка в 11 турах. Второе место занял представитель Румынии Кирилл Шевченко. Третьим стал Даниэль Дарда из Бельгии. Они также набрали по 8,5 очка, но уступили россиянину по дополнительным показателям.

"Алексей уверенно выступил, прошел турнир без поражений - это говорит о многом. Одержал шесть побед, серьезно прибавил в рейтинге. Ключевая партия была в девятом туре с Антоном Коробовым, который лидировал на тот момент и был прямым конкурентом", - рассказал Ткачев.

"Отмечу, что это был 23-й чемпионат Европы среди мужчин и Сарана стал 12-м россиянином, который завоевал золото. При этом первый турнир в 2000 году закончился победой нашего шахматиста Павла Трегубова, и последний, нынешний, также выиграл россиянин. Учитывая, что мы перешли в азиатский союз, можно сказать, что круг замкнулся. 12 золотых медалей, выигранных за эти годы, - можно сказать, что чемпионат Европы был наш турнир", - подчеркнул исполнительный директор ФШР.

28 февраля генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации. Юридически ФШР войдет в состав ACF с 1 мая.