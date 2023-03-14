Российские шахматисты не выступят на чемпионате Азии 2023 года

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев отметил, что в этом нет смысла, так как россияне прошли отбор на Кубок мира через чемпионат Европы

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские шахматисты не будут выступать на чемпионате Азии 2023 года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

28 февраля генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовала за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации. Юридически ФШР войдет в состав ACF с 1 мая. Мужской и женский чемпионаты Азии пройдут в Казахстане с 5 по 15 июня.

"Для россиян это был последний чемпионат Европы. Теоретически мы могли бы играть и в чемпионате Азии, но мы не будем - чемпионат Европы же главным образом является отборочным на Кубок мира. Поэтому, смысла нет. Мы ушли в Азиатский союз и теперь будем играть там", - сказал Ткачев.

В понедельник россиянин Алексей Сарана стал чемпионом Европы. Женский чемпионат Европы стартует 17 марта в Черногории.