Хлопнув дверью. Сарана победил в заключительном для России чемпионате Европы по шахматам

Российские шахматисты со следующего года будут играть в чемпионате Азии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Алексей Сарана одержал победу на чемпионате Европы - последнем европейском континентальном турнире, в котором принимали участие российские шахматисты. Со следующего года они будут выступать в чемпионате Азии.

Чемпионат Европы завершился в понедельник в Сербии, Сарана на турнире не потерпел ни одного поражения. Российский гроссмейстер набрал 8,5 очка в 11 турах. Второе место занял представитель Румынии Кирилл Шевченко. Третьим стал Даниэль Дарда из Бельгии. Они также набрали по 8,5 очка, но уступили россиянину по дополнительному показателю - коэффициенту Бухгольца.

"Алексей уверенно выступил, прошел турнир без поражений - это говорит о многом. Одержал шесть побед, серьезно прибавил в рейтинге. Ключевая партия была в девятом туре с Антоном Коробовым, который лидировал на тот момент и был прямым конкурентом", - рассказал ТАСС исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

По итогам турнира 23 лучших шахматиста получили право сыграть на Кубке мира, из россиян в топ-23 также попали Давид Паравян, Андрей Есипенко и Сергей Азаров. Призовой фонд чемпионата Европы составил €100 тысяч, за победу в турнире предусмотрена награда в €20 тысяч. Кубок мира является одним из этапов отбора на турнир претендентов, победитель которого получает право сыграть в матче за звание чемпиона мира.

"Отмечу, что это был 23-й чемпионат Европы среди мужчин, и Сарана стал 12-м россиянином, который завоевал золото. При этом первый турнир в 2000 году закончился победой нашего шахматиста Павла Трегубова, и последний, нынешний, также выиграл россиянин. Учитывая, что мы перешли в азиатский союз, можно сказать, что круг замкнулся. 12 золотых медалей, выигранных за эти годы, - можно сказать, что чемпионат Европы был наш турнир", - подчеркнул Ткачев.

Ранее среди российских гроссмейстеров на чемпионате Европы побеждали Антон Демченко (2021), Владислав Артемьев (2019), Максим Матлаков (2017), Эрнесто Инаркиев (2016), Евгений Найер (2015), Александр Мотылев (2014), Дмитрий Яковенко (2012), Владимир Поткин (2011), Ян Непомнящий (2010), Евгений Томашевский (2009) и Павел Трегубов (2000). Сарана в 2021 году занял третье место.

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин отметил дебютную подготовку российского шахматиста. "Сарана показал качественную игру, он здорово прибавил в дебютах, и за счет них получал перевес. Алексей показал, что он по-прежнему рассматривается как игрок, который может приблизиться к элите мировых шахмат, у него есть все задатки, он уверенно растет. Выиграть такой турнир очень престижно, и для Алексея это хорошая возможность попасть на супертурниры, где он может проявить себя", - сказал Смагин ТАСС.

Саране 23 года, он занимает 71-е место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Наивысшей позицией Сараны в мировом рейтинге была 45-я строчка.

Со следующего года - в Азии

28 февраля генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовала за включение Федерации шахмат России в состав организации. Юридически ФШР войдет в состав ACF с 1 мая. Как рассказали ТАСС в ФШР, теоретически российские шахматисты уже в этом году могли бы принять участие в азиатском континентальном турнире, но в этом нет смысла, учитывая выступление в чемпионате Европы.

"Для россиян это был последний чемпионат Европы. Теоретически мы могли бы играть и в чемпионате Азии, но мы не будем - чемпионат Европы же главным образом является отборочным на Кубок мира. Поэтому, смысла нет", - сказал Ткачев.

28 февраля 2022 года Международная федерация шахмат допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии из-за событий на Украине. 16 марта совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.