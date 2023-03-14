"Колорадо" со счетом 8:4 обыграл "Монреаль" в матче НХЛ, Ничушкин набрал 3 очка

Российский нападающий "Колорадо" забросил шайбу и сделал две голевые передачи

ТАСС, 14 марта. "Колорадо" в гостях со счетом 8:4 обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла во вторник.

В составе победителей шайбы забросили Арттури Лехконен (3-я и 17-я минуты), Боуэн Байрэм (7), Мэтт Ньето (9), Микко Рантанен (22), Джей Ти Комфер (24), Натан Маккиннон (49), Валерий Ничушкин (54). У "Монреаля" отличились Джош Андерсон (19), Денис Гурьянов (40), Йессе Юлонен (49), Майк Мэтсон (51).

Помимо заброшенной шайбы Ничушкин отметился двумя голевыми передачами. Теперь на счету российского нападающего 35 очков в текущем сезоне НХЛ (13 голов + 22 голевые передачи) после 36 игр. Вратарь гостей Александр Георгиев отразил 15 из 19 бросков по своим воротам. Гурьянов забросил пятую шайбу в текущем сезоне НХЛ, после 51 матча у российского нападающего 13 очков (5+8).

"Колорадо" занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 80 очков в 65 матчах. "Монреаль" идет на последнем, восьмом месте Атлантического дивизиона с 58 очками после 67 встреч. В следующем матче "Колорадо" на выезде сыграет с "Торонто" 16 марта, "Монреаль" днем ранее в гостях встретится с "Питтсбургом".

В другом матче игрового дня "Баффало" в гостях со счетом 4:3 переиграл "Торонто". Российский защитник "Баффало" Илья Любушкин не отметился голевыми действиями.