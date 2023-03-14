Хоккеист "Каролины" Свечников выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Свечников получил травму колена в матче с "Вегасом" 12 марта

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина" Андрей Свечников получил травму колена и выбыл на неопределенный срок. Об этом во вторник заявил генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

"В понедельник днем Андрею сделали МРТ и провели консультацию с врачами нашей команды. Мы продолжаем собирать информацию вместе с Андреем, чтобы принять лучшее решение для его здоровья. Мы предоставим дополнительную информацию после того, как решение будет принято", - сказал Уодделл.

Свечников получил травму в матче с "Вегасом" 12 марта (0:4) и не принимал участия в матче против "Нью-Джерси", который прошел на следующий день (0:3).

Свечникову 22 года, в текущем сезоне российский нападающий принял участие в 64 матчах, в которых набрал 55 очков, забросив 23 шайбы и отдав 32 голевые передачи. "Каролина" располагается на втором месте турнирной таблицы регулярного чемпионата НХЛ, у команды 94 очка после 65 матчей.