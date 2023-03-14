Главный арбитр КХЛ рассказал, какие новые правила появятся в лиге в сезоне-2023/24

Будет предложено ввести правило о запрете задержки шайбы в зоне трапеции и возможность судьям давать пятиминутное удаление в тех моментах, где они раньше не могли этого делать

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Как минимум два новых правила будут введены с сезона-2023/24 в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

"Будем предлагать ввести правило о запрете задержки шайбы в зоне трапеции - оно заключается в том, что если игрок с шайбой стоит за своими воротами в ожидании смены или раската партнеров, арбитр должен поторопить его. Если хоккеист не реагирует, назначается вбрасывание в зоне обороны нарушившей правило команды, в случае повторного нарушения - малый штраф. В сезоне-2022/23 это правило введено в МХЛ [Молодежной хоккейной лиге], и, по нашему мнению, оно сработало. Игра в Молодежной хоккейной лиге после появления этого правила стала еще быстрее и динамичнее, - сказал Анисимов. - Любой болельщик приходит на матч для того, чтобы посмотреть голы, и таким правилом мы хотим сделать игру быстрее и без всяких задержек".

"Также будем предлагать опцию, по которой судьи могут давать пятиминутное удаление в тех моментах, где они раньше не могли этого делать. Допустим, за удар в голову арбитр может дать либо две минуты, либо "5+20" (удаление до конца матча - прим. ТАСС). В таких пунктах правил будем вводить пятиминутный штраф. Хоккей - быстрая игра, две минуты - мало, а "5+20" - много, у нас таких моментов достаточно, и мы их в передаче "Судейская" на "КХЛ ТВ" разбирали неоднократно. Тут, конечно, судьям тяжело принимать решение", - добавил он.

По словам Анисимова, будет еще пара-тройка нововведений. "Не хотел бы пока их оглашать, потому что сейчас плей-офф и коллегам не до этого. Но есть пара очень интересных предложений, на основе которых одно из консервативных правил мы хотели бы изменить. Но опять же, мы всегда думаем и настраиваемся на правила, которые могут сделать игру быстрее, чтобы было больше забитых голов", - подчеркнул он.

Перед нынешним сезоном КХЛ ввела ряд изменений в правилах. Согласно им, судьи могут отменять большой штраф после видеопросмотра, введены удаление за задержку шайбы у борта, возможность выбирать точку вбрасывания в зоне атаки, ужесточена борьба с блокировками. "Они все оказались эффективными, и даже те, которые мы опробовали и внедрили в играх Молодежной хоккейной лиги", - сказал Анисимов.