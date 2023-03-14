В УЕФА заявили, что Дюков останется членом исполкома организации после конгресса

Мандат Дюкова действует до 2025 года

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков останется членом исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после конгресса организации, несмотря на отсутствие в списке кандидатов. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УЕФА.

"Мандат Дюкова действует до 2025 года, поэтому его нет в списке кандидатов на предстоящие выборы в исполком УЕФА, которые пройдут 5 апреля в Лиссабоне в Португалии", - сообщили в пресс-службе.

Дюков был избран в исполком УЕФА с правом голоса на 45-м конгрессе организации, который прошел 20 апреля 2022 года. 5 апреля в Лиссабоне пройдет 47-й конгресс УЕФА, в повестке - выборы восьми членов исполкома УЕФА, среди них отсутствует Дюков.