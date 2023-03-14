Чесноков призвал WTA ввести санкции против украинок за неспортивное поведение

В понедельник украинка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе против белоруски Арины Соболенко

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Женская теннисная ассоциация (WTA) должна ввести санкции вплоть до дисквалификации против украинок, демонстрирующих неспортивное поведение. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я думаю, Цуренко поняла, что у нее нет никаких шансов в матче против Соболенко, и решила не играть. Она умеет вешать лапшу на уши, я сам был тому свидетелем, не верю ни одному ее слову. Если у нее нет травм, то пусть WTA не заплатит ей деньги, снимет очки за турнир. Соболенко ничего ей не сделала, она ведет себя достойно по отношению к другим игрокам, а Цуренко ведет себя неспортивно", - сказал Чесноков.

"Я считаю, что WTA должна ввести меры, если этого не сделать, то эти выходки будут бесконечно продолжаться, так нельзя. До этого Костюк отказалась жать руку Грачевой, хотя у нее не было для этого причин, Варвара ничем ее не оскорбляла, не била ее по голове ракеткой. Эти действия нарушают целостность теннисной семьи. Я считаю, если их оштрафовать и отстранить от турниров на несколько месяцев, то эти акции, не имеющие никакого отношения к спорту, сразу прекратятся", - добавил собеседник агентства.

В понедельник украинка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) против белоруски Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачевой по окончании финального матча турнира в Остине (США, штат Техас).