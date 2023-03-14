Главный арбитр КХЛ объяснил, почему в плей-офф на видеокубах во время матчей нет повторов

Не все клубы проголосовали за открытие публичного доступа к просмотру нарушений, рассказал Алексей Анисимов

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Видеоповторы спорных моментов на кубах арен во время игр плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) были отменены согласно регламенту, что было связано с целью избежать дополнительного ажиотажа вокруг них. Об этом ТАСС рассказал во вторник главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

"У нас есть регламент, и мы живем по нему. На месяц открыли такую возможность, это был продуманный шаг со стороны лиги, департамента судейства, когда была жаркая борьба, хотели посмотреть реакцию болельщиков, клубов, игроков, - сказал Анисимов. - В плей-офф все-таки градус напряжения выше, и чтобы не провоцировать игроков и тренеров на споры с арбитрами, мы решили пока приостановить эту практику. Плюс не все клубы проголосовали за открытие публичного доступа к просмотру нарушений".

По итогам голосования клубов в начале декабря КХЛ с 25 января разрешила показывать спорные моменты на видеокубах домашних арен "Авангарда", "Автомобилиста", "Амура", "Ак Барса", "Барыса", "Витязя", московского "Динамо", "Локомотива", "Металлурга", "Салавата Юлаева", "Северстали" и "Сочи".

По словам Анисимова, введение повторов на кубах до конца регулярного чемпионата оправдало себя. "В 95% судьи правы, и это помогает людям именно на стадионах видеть правильность их решения. Да, человеческий фактор играет свою роль, но бывает так, что люди с другого конца площадки могут все это увидеть под другим ракурсом. Когда появляется повтор на кубе, они успокаиваются и понимают, что судья был прав", - отметил он.