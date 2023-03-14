Анисимов: в IIHF признают, что уровень судейства в России выше, чем в Европе

Главный арбитр КХЛ отметил, что рассказывает обо всех новых правилах, принятых в лиге, коллегам из Международной федерации хоккея

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) неофициально признает то, что уровень российских арбитров выше, чем в Европе. Об этом ТАСС рассказал во вторник главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов.

"Мы и не заканчивали общаться, просто принимаем чуть менее активное участие в диалоге, чем раньше. Наши опыт и знания позволили в свое время изменить книгу правил международной федерации, - сказал Анисимов. - И, конечно, IIHF понимает, что уровень арбитров КХЛ на порядок выше, чем в Европе, потому что уровень хоккея у нас выше. Обо всех правилах, которые мы у себя меняем, рассказываем коллегам, объясняем, какую пользу они приносят".

Анисимов рассказал, как влияет на уровень отечественных арбитров тот факт, что второй год подряд из-за санкций IIHF к России они не могут судить на международных соревнованиях. "Для наших ребят это был вопрос относительно Олимпийских игр. Нужно понимать, что любые международные соревнования - это дополнительный опыт для судей, особенно молодых. Арбитры, которые работали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, не испытывали сложностей в трактовке правил", - отметил он.

Международные соревнования были важнее для развития не ведущих российских арбитров, а тех, кто только начинал свою международную карьеру, подчеркнул Анисимов. "Топ-судьи уже все знают, понимают, они уже обучены, у них другая философия в работе. А других, которые только-только выходят на этот уровень, мы посылали на международную арену, чтобы они обкатались, набрались опыта. Вот это, конечно, ребятам помогало", - сказал он.