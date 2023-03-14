Попова назвала причину, по которой мог не сложиться дуэт фигуристов Усачевой и Чиризано

Бетина Попова подчеркнула, что при желании успехов можно добиться всегда

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Танцевальный дуэт фигуристов Дарио Чиризано и Дарьи Усачевой мог не сложиться из-за того, что партнершу приходилось учить основам танцев на льду с нуля. Такое мнение ТАСС во вторник высказала хореограф и тренер Бетина Попова.

"Успехов при желании всегда можно добиться, одни из ведущих европейских пар финны и британцы тоже достаточно долго были в одиночном катании до перехода, что уж говорить о японском дуэте с Дайсукэ [Такахаси] (бронзовый призер Олимпиады в мужском одиночном катании 2010 года - прим. ТАСС). Так что при желании все возможно. Что касается дуэта с Дарио, возможно, у него не было желания обучать партнершу с нуля, потому что он уже был на таком уровне, что проходить все заново - это, конечно, очень сложно", - сказала Попова.

В понедельник заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала в интервью ТАСС, что серебряный призер чемпионата мира среди юниоров (2020) в женском одиночном катании 16-летняя Дарья Усачева после полученной тяжелой травмы бедра пыталась перейти в танцы на льду и встать в пару с чемпионом юношеских Олимпийских игр (2020) 21-летним Дарио Чиризано. Однако дуэта не сложилось.