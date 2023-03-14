Фетисов считает, что чемпионат России по футболу нужно проводить по схеме "весна - осень"

Игра в морозную погоду ничего не дает для прогресса и популяризации футбола, считает двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 14 марта. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Возвращение Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему "весна - осень" поспособствует прогрессу и популяризации российского футбола, это обязательно нужно сделать. Такое мнение ТАСС во вторник высказал депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

"Мы много обсуждали эту тему с коллегами и с Сергеем Викторовичем Лавровым (министром иностранных дел РФ - прим. ТАСС), и я считаю, что нам надо обязательно вернуться к системе "весна - осень". Играть в морозную погоду - это интересно, но для прогресса и популяризации футбола ничего не дает. Раньше чемпионаты Европы и мира приходились на нашу середину сезона, и мы имели преимущество перед другими сборными в физической подготовке. Непонятно, почему от этого отказались", - сказал Фетисов.

"Если говорить о клубных командах, то наши успешные выступления в еврокубках тоже приходились на времена, когда мы играли в старом формате. Я думаю, возврат придаст импульс развитию футбола, потому что играть летом гораздо приятнее", - добавил собеседник агентства.

С 1992 года чемпионаты России проводились в формате "весна - осень", матчи стартовали весной и завершались осенью. Сезон-2011/12 национального первенства был переходным и длился полтора года. С сезона-2012/13 в РПЛ действует система "осень - весна" - турнир начинается летом и заканчивается весной.